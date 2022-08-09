Леонид Тамбиев: «Я доволен селекцией. Меня устраивают игроки, которых подписал «Адмирал»

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Леонид Тамбиев сообщил, что доволен селекцией «Адмирала».

Тренер высказался после матча с «Авангардом» (2:3) на Лига ставок Sochi Hockey Open.

– Мы провели один из лучших матчей на турнире по организации и самоотдаче. Но «Авангард» – мастеровитая команда. Они выжали максимум из того, что создали.

Я доволен командой, мы провели неплохой матч. На турнире посмотрели, над чем работать, куда двигаться, что исправлять. Ребята во всех матчах боролись, играли, старались. Продолжим готовиться в Минске.

– На турнире выявились слабые стороны у команды, которые надо восполнять селекцией?

– Нет, я доволен селекцией. Меня устраивают игроки, которых мы подписали, – сказал главный тренер «Адмирала».

 

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