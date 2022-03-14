Демерс попрощался с «Ак Барсом»: «Вот и все. Игроки, персонал и болельщики были просто невероятны»

Защитник Джейсон Демерс попрощался с «Ак Барсом».

Канадец подписал контракт с клубом КХЛ в декабре 2021 года. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля.

«Ну вот и все. Огромное спасибо «Ак Барсу» и городу Казань. Игроки, персонал и болельщики были просто невероятны.

Большое спасибо моей семье легионеров – Кэмпферу, Барберио, Уилу, Феру, Линдхольму. Братья на всю жизнь», – написал хоккеист.

В составе «Ак Барса» Демерс провел 5 игр в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 1 передачей. В плей-офф он сыграл 4 матча и набрал 1 (0+1) балл.