Тимкин о дерби с «Ак Барсом»: «Я же не с Луны, прекрасно понимаю все. «Салават» сейчас – это молодежь, характер, злая команда, которую ничем не напугаешь»

Нападающий высказался о дерби с .

– В этом году «зеленое дерби» обещает быть особенно жарким. Вам уже рассказали, насколько важно это противостояние?

– Я же не с Луны, прекрасно понимаю все. Посмотрим, интересно будет поиграть в этот хоккей.

– Есть ощущение, что без драк точно не обойдется?

– Не знаю, ничего обещать не могу.

– А вообще часто в коллективе вспоминается «Ак Барс», говорите о нем? Все же принципиальный соперник и лидер Востока на бумаге. Говорят, что Казани уже чуть ли не сейчас можно Кубок отдавать.

– Я уже не понаслышке знаю, что это такое. Пока с ребятами еще не обсуждали. Выводы делаются в конце сезона. Чего сейчас гадать? Все покажет финал.

У «Ак Барса» хорошая команда, отличные игроки. Помню, приехали мы «Магниткой» в Питер. А там играли Ковальчук, Панара, Шипачев, Дадонов, Дацюк. Нам вывешивали состав соперника в раздевалке. Смотришь на него и думаешь – ни фига себе, елки-палки. А потом выходишь и ничего, такие же игроки, также ошибаются.

У них такой подбор игроков был, и пятерка лучших иностранцев. Вот и с «Ак Барсом» посмотрим, табло покажет.

– А что в принципе «Салават» хочет противопоставить такому «Ак Барсу»? Это обговаривается, есть понимание?

– Это не совсем ко мне вопрос. Нам объяснят, когда мы будем играть. «Салават», на данный момент, – это молодежь, характер, злая команда, которую вообще ничем не напугаешь. Надо построить хороший коллектив, и все будет в порядке, – сказал Тимкин в интервью «Бизнес Online».