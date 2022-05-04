Антон Белов: «Не понимаю, когда говорят, что кто-то не хочет ехать в Омск. Посмотрите на улицу Ленина – курортный город, только моря не хватает»

положительно высказался в адрес Омска.

35-летний защитник ранее подписал однолетний контракт с «Авангардом», за который уже выступал с 2008 по 2013 год.

– С какими чувствами возвращаешься? Что этому предшествовало?

– Слов нет. За два дня все быстро решилось. Позавчера традиционно на лето привезли детей в Омск.

Каждое лето здесь проводим. Город для меня не чужой абсолютно. Несколько мест я могу назвать своим домом, и Омск – один из них.

Я в Челябинск последние лет пять не приезжал, а в Омске, в Любинском районе, у супруги родители живут. Каждый год здесь. Город, можно сказать, родной.

– То есть одним из важнейших факторов твоего возвращения – это статус города как родного?

– Когда я сюда приходил, 13 лет назад, мне было 22 года, был этап перестройки, за лето сменилось 17 человек.

И сейчас я наблюдаю, команда возвращается в родной город. Для города это большое событие, потому что возвращается, можно сказать, городообразующая организация. Болельщики очень ждали. Смотрю, как болели даже тогда, когда команда находилась в Балашихе: переживали, болели, ждали возвращения.

Не понимаю, когда говорят, что кто-то не хочет ехать в Омск. Потому что я хорошо знаю город, каждое лето мы здесь проводим, очень люблю.

Посмотрите, что на Ленина творится – только моря не хватает, курортный город. И молодежь талантливая, и уровень сервиса, есть куда сходить.

Мне очень нравится Омск. Я очень рад, что возвращаюсь домой, – сказал защитник .