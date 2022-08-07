Роман Горбунов о матче с «Сочи»: «Скучно точно не будет, мы готовы ко всему»

высказался после матча с (2:0) на .

– Как оценишь игру? Почему так мало заброшенных шайб было в матче?

– Две команды хорошо отработали в обороне, показав эффективную игру в меньшинстве. Заметно было, что и соперник нас разобрал, и мы его.

Хорошо поработали видеотренеры. Поэтому матч получился столь вязким. Да и мы тренируемся с «Адмиралом» на «Минск-Арене». В каком-то смысле это придало еще больше принципиальности матчу.

Игра шла до первой ошибки и первой шайбы. Здорово, что именно нам удалось победить.

– Что можешь сказать про игру Алексея Колосова? У него было много ключевых сэйвов сегодня.

– Алексей – молодец! Думаю, что после игры, в которой мы проиграли, сделал правильные выводы и вышел с другим настроем. Это придает уверенности команде.

– Насколько физически тяжело, когда матчи практически каждый день?

– Не скажу, что тяжело. Мы, как и все команды, приехали не только в 4 звена играть. У нас длинная лавка. Да и время на восстановление есть. Никто в команде не жалуется, что устал. Это пока всего лишь сборы, впереди у нас целый сезон.

– Впереди , тоже довольно знакомый нам соперник. Что можешь сказать о нем?

– Такая же молодая команда, как и сборная России U25. Ожидаю быстрый хоккей. Нужно быть настроенным играть все 60 минут, поднимать голову и подсказывать друг другу, быстро принимать решения. Скучно точно не будет, мы готовы ко всему, – сказал нападающий минского .