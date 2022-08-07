Защитник «Авангарда» Гуляев о том, с кем хотел бы избежать встречи у борта: «С Емелиным. Уверен, мало приятного. Не хочу под него попадать»

Михаил Гуляев высказался о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита.

– На турнире в Сочи Матвей Мичков попал под сокрушительный прием . Были у вас такие случаи?

– Слава богу, не было. Но всегда надо быть начеку. В отличие от Матвея, я в ранее не играл, но разница в уровне силовых приемов уже была видна на примере регулярного чемпионата и плей-офф.

– Переход во взрослый хоккей вам только предстоит. Силовые приемы станут только мощнее.

– Всегда надо быть сосредоточенным на игре. Немного расслабишься и получишь травму. А силовые приемы были, есть и будут. От них не убежишь.

– Встречи у борта с каким игроком вы хотели бы избежать?

– Да с тем же Емелиным. Уверен, мало приятного. Не хочу под него попадать.

– Вы со своим партнером по юниорской сборной Мичковым не виделись целый год. А тут первый матч: вы в основе «Авангарда», он – капитан сборной. Каково?

– На разминке встретились, пообщались, пожелали друг другу хорошей игры. Во время самого матча пару раз друг друга ткнули. Так, без обид. Мы с Матвеем в хороших отношениях. Ни я на него зла не держу, ни он на меня.

– Считается, что он очень ершистый парень, который и накричать может на партнера.

– Наверное, какое-то время у него такое было. Но, я думаю, Матвей исправился. Надеюсь, он никого не строит (смеется).

– Все уже знают о той легендарной драке в сборной между Мичковым и Мирошниченко. С вами у кого-то из этой парочки стычек не было?

– Нет, ничего такого не было. Я дружелюбный. У меня никогда до драк с партнерами не доходило. Так, бывает в раздевалке могу с кем-нибудь закуситься. Не более того, – сказал защитник системы .