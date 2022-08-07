Леонид Тамбиев: «Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры «Адмирала» меня устраивают»

поделился мнением о легионерах «Адмирала».

Тренер высказался после матча с минским (0:2) на турнире .

– На турнире в Сочи было несколько удалений за задержку шайбы у борта. Вы понимаете, как избегать подобных штрафов?

– Не прижимать шайбу. Надо играть. Шикарное правило, чтобы игроки не затягивали время. Нечего прижимать шайбу. Я только за.

– Это проблема или преимущество , что в команде нет одной большой звезды?

– Конечно, нам бы хотелось таких игроков, но я доволен ребятами, которых мы подписали. Они только вливаются в команду.

Легионеры – Уильямс и Кристоф – не играли в . Они мне нравятся, это лидеры по натуре. Думаю, они станут лидерами команды. К ним подтягиваются другие ребята.

Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры меня устраивают, если сравнивать с прошлым годом. У парней большой потенциал, – сказал главный тренер «Адмирала».