Леонид Тамбиев: «Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры «Адмирала» меня устраивают»

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Леонид Тамбиев поделился мнением о легионерах «Адмирала».

Тренер высказался после матча с минским «Динамо» (0:2) на турнире Sochi Hockey Open.

– На турнире в Сочи было несколько удалений за задержку шайбы у борта. Вы понимаете, как избегать подобных штрафов?

– Не прижимать шайбу. Надо играть. Шикарное правило, чтобы игроки не затягивали время. Нечего прижимать шайбу. Я только за.

– Это проблема или преимущество «Адмирала», что в команде нет одной большой звезды?

– Конечно, нам бы хотелось таких игроков, но я доволен ребятами, которых мы подписали. Они только вливаются в команду.

Легионеры – Уильямс и Кристоф – не играли в КХЛ. Они мне нравятся, это лидеры по натуре. Думаю, они станут лидерами команды. К ним подтягиваются другие ребята.

Я бы не отказался от суперзвезд, но от меня все не зависит. Легионеры меня устраивают, если сравнивать с прошлым годом. У парней большой потенциал, – сказал главный тренер «Адмирала».

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