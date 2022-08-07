«Куньлунь» подписал контракты с Локхартом, Пу, Ловерде и еще 4 игроками

подписал контракты с 7 игроками.

Форварды Люк Локхарт и Клифф Пу, а также защитники и заключили двусторонние контракты.

Срок соглашения с Локхартом рассчитан на 3 сезона, с остальными – на 1 сезон.

Они уже играли за «Куньлунь» в КХЛ. Локхарт провел всего 258 матчей и набрал 69 (34+35) очков, у Пу – 15 матчей и 6 (3+3) очков, у Фрэма – 94 матча и 27 (12+15) очков, у Челиоса – 129 матчей и 31 (7+24) очко.

Вратарь Мэтт Джарасик, защитник Винсент Ловерде и нападающий Джек Родуолд подписали односторонние контракты с клубом на 2 сезона. Ранее они не играли в .