В Москве установили 300 рекламных щитов Кубка мэра с фото Грицюка в форме «Авангарда». Клуб не участвует в турнире

В Москве запустили рекламу Кубка мэра с , не играет на турнире.

Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале.

Нападающий изображен на рекламных щитах в свитере омского клуба.

«Как я узнал, в Москве и области разместили 300 таких щитов.

Триста! Но вы понимаете, что ни Грицюка, ни «Авангарда» на Кубке мэра Москвы ждать не стоит», – говорится в сообщении.

-2022 пройдет с 25 по 28 августа. В турнире примут участие , , , , и .

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова.