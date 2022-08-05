В Москве установили 300 рекламных щитов Кубка мэра с фото Грицюка в форме «Авангарда». Клуб не участвует в турнире

В Москве запустили рекламу Кубка мэра с Арсением Грицюком, «Авангард» не играет на турнире.
Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале.
Нападающий изображен на рекламных щитах в свитере омского клуба.
«Как я узнал, в Москве и области разместили 300 таких щитов.
Триста! Но вы понимаете, что ни Грицюка, ни «Авангарда» на Кубке мэра Москвы ждать не стоит», – говорится в сообщении.
Кубок мэра Москвы-2022 пройдет с 25 по 28 августа. В турнире примут участие ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Витязь», «Амур» и «Куньлунь».
Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова.