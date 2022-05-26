Форвард системы «Калгари» Завгородний выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта

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Дмитрий Завгородний покидает систему «Калгари».

Российский нападающий помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Ранее стало известно, что 21-летний игрок продолжит карьеру в «Сочи».

По ходу минувшего сезона Завгородний уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Он набрал 3 (0+3) очка в 10 матчах при среднем игровом времени 18:25.

После того, как у сочинцев завершился чемпионат, хоккеист вернулся в Северную Америку, где продолжил выступления за «Стоктон». В общей сложности в команде АХЛ он набрал 1 (0+1) балл в 12 играх в прошедшем сезоне.

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