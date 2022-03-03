Грицюк об Олимпиаде: «Я получил бесценный опыт. Доволен результатом, которого мы добились»

сообщил, что доволен результатом сборной России на Олимпиаде-2022.

Команда завоевала серебряные медали.

Грицюк набрал 4 (2+2) очка в 6 играх турнира.

– Вы стали одним из открытий в Пекине. Какие впечатления от Игр?

– Конечно, я получил бесценный опыт. Наверное, стал более уверенным, ощутил новый уровень соперничества.

Чувствовал, конечно, большую ответственность на таком турнире, который проходит раз в четыре года. Ну и в принципе, доволен результатом, которого мы все добились, – сказал нападающий и сборной России.