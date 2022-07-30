Андрей Миронов: «Макар феерил в университетской команде, образование было на первом месте. Это позволяет им работать по хорошей специальности и заколачивать неплохие деньги вне хоккея»

поделился мнением о защитнике Кэйле Макаре.

– В этом году Кубок Стэнли взял «Колорадо», в котором ты провел один сезон. А лучшим защитником лиги признали . Ты с ним пересекался в НХЛ?

– Нет, когда «Колорадо» взял Макара на драфте, он играл в студенческой лиге. Его уже после моего отъезда в НХЛ подтянули.

Но все знали, что Кэйл – будущая звезда, он в своей университетской команде феерил. Просто тогда у него образование было на первом месте.

Там это обычная практика, люди предпочитают сначала отучиться, а потом уж заключить первый контракт в НХЛ.

Ведь образование позволяет им работать по хорошей специальности и заколачивать неплохие деньги вне хоккея.

– Реально ли игроку КХЛ получить солидное неспортивное образование?

– Совмещать учебу с профессиональным спортом трудно. У нас если учишься на очном отделении в вузе, где будешь играть?

Наши студенческие лиги не настолько сильны, чтобы из них сразу в шагнуть, да еще на ведущую роль в команде. На данном этапе это нереально, – сказал защитник московского .

В прошедшем сезоне НХЛ Макар выиграл «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику чемпионата, стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», а также получил награду «Конн Смайт Трофи», вручаемую самому ценному игроку плей-офф.

С детства работал над психологией, всегда везло с тренерами. Как Кэйл Макар стал лучшим защитником НХЛ