Назаров про 1:3 со СКА: «Сочи» создал много моментов, но хромала реализация. Игра понравилась»

Главный тренер высказался об игре со (1:3) на .

– Третья игра за четвертый день. Мы старались, было неплохое движение. Создали много моментов, но сегодня хромала реализация. Подумаем, есть немного времени подготовиться к следующей игре.

Игра понравилась, ребята хорошо двигались. Это значит, что прошлый месяц мы провели правильно.

– Вы сегодня заменили вратаря на четвертого игрока в овертайме. Значит ли это, что будете использовать эту фишку в сезоне?

– Почему нет? Попробуем.

– Объясните пользу этого решения. Атакующая четверка накладывается на уставшую тройку соперника?

– Безусловно. Сначала накладываются две тройки, чтобы они сделали проброс. Уставшая тройка остается, выходит свежая четверка. И они начинают «крутить» уставшую тройку. Сначала надо, чтобы тройка соперника сыграла три-четыре смены, – отметил Назаров.