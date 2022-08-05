Ларионов-младший о работе с отцом в «Торпедо»: «Он очень строгий тренер и ко мне относится жестче, чем к другим. Но мне это нравится»

рассказал о работе со своим отцом в .

Нападающий высказался после контрольного матча с «Трактором» (7:2), в котором он сделал дубль.

– Тяжело было играть в необычном формате – 25 минут за период?

– Сначала было тяжело. На прошлой неделе у меня болел пах, и я не катался. Трудно было, но потом акклиматизировался и со второго периода стало лучше

– Предсезонка в КХЛ – насколько трудно это для вас?

– Два года назад я играл в КХЛ, и это был хороший опыт. Я вернулся и очень рад этому. Не могу дождаться того, чтобы играть все больше и больше.

– Трудно работать под руководством своего отца ?

– Он очень строгий тренер и ко мне он относится жестче, чем к другим ребятам. Но мне это нравится.

Я такой человек и игрок – буду работать больше и выкладываться сильнее, если тренер относится жестче. А я хочу становиться только лучше. Если все домой, тогда я должен пойти в зал. Такой у меня принцип.

– Вы находитесь еще на просмотровом контракте?

– Пока да. Мне ничего не гарантировали, поэтому я работаю и хочу все доказать. В матче я забросил две шайбы, но это не моя лучшая игра. Я знаю, что могу действовать намного лучше. Моя задача – попасть в состав «Торпедо» и быть одним из ведущих хоккеистов.

– До этого вы пробовали закрепиться в «Куньлуне», что тогда не получилось?

– Там я хорошо начал, но заболел ковидом и у меня были проблемы с сердцем. Пытался потом вернуться, сыграл один матч, но тренеры мне сказали, что нет смысла рисковать. Однако, опыт был хороший. Я понял, как играть надо на таком уровне, и это помогает мне сейчас.

– Вы сами лично чувствуете, что готовы к игре в ?

– Думаю, да, готов. Летом я тренировался вообще без выходных. Из-за болей в паху я мало катался на прошлой неделе, но сейчас почувствовал свою игру со второго периода, – сказал нападающий «Торпедо».