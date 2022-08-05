Гатиятулин о 2:7 от «Торпедо»: «Результат не расстраивает. Победы придают больше эмоций, но у нас сейчас другие задачи»

подвел итоги контрольного матча с (2:7).

«Результат не расстраивает. Прошли первый цикл и важно было переключиться на матчи. В тренировке играть «5 на 5» – это не то. Именно в матчах видно то, в каком состоянии игроки и как выглядят сочетания.

Понятно, что проигрывать неприятно, а победы придают больше эмоций. Но у нас на данном этапе сейчас другие задачи. Нам нужно было просмотреть лимитчиков и игроков, которые находятся на просмотре.

Идет рабочий процесс, никого не хочу выделять. Все стараются, просто все находятся в разном физическом состоянии», – сказал главный тренер .