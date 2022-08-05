Мартемьянов о Беке: «Сибирь» очень рассчитывает на него в большинстве. Моменты при игре без шайбы поправим. Будет четко: «5 в атаке – 5 в обороне»

Теги Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Тэйлор Бек Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер «Сибири» считает, что Тэйлор Бек поможет команде при игре в большинстве. 

– Когда к команде присоединится Тэйлор Бек?

– Он присоединится к команде уже в Москве. Посмотрим, в каком он приедет состоянии, как пройдет акклиматизацию. Пройдет медосмотр - и сразу в бой.

Бек – профессионал с опытом игры в НХЛ. Он знает нашу лигу. Да, сейчас был очень небольшой выбор легионеров. Но у человека есть достаточный уровень мастерства. Мы очень рассчитываем на него в большинстве. Думаю, с ним все будет хорошо.

– Не смущает, что Бек достаточно волюнтаристский нападающий с позиции игры без шайбы и в своей зоне?

– Будем поправлять эти моменты. В этом сезоне будет четко: играем «пять в атаке – пять в обороне». Требования будут очень жесткими, – сказал Андрей Мартемьянов

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