«Лозанна» подписала 2-летние контракты с Раффлем и Одеттом, отказавшимся играть за «Витязь»

«Лозанна» подписала 2-летние контракты с и .

В минувшем сезоне 33-летний австриец выступал в НХЛ за и набрал 16 (7+9) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 19».

В 7 играх плей-офф добавил 3 (2+1) очка.

Всего в лиге у нападающего 590 матчей (большая часть – за «Филадельфию») и 179 (89+90) очков. В Кубке Стэнли – 39 игр и 11 (7+4) баллов.

26-летний Одетт стал третьим бомбардиром «Витязя», набрав 39 (17+22) очков при полезности «минус 3» в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

После того, как завершил сезон в , канадец перешел в шведский «Эребру». В межсезонье он вернулся в «Витязь», но затем отказался выступать за подмосковный клуб и расторг контракт.

Сообщалось, что игрок сделал это под влиянием отца – бывшего игрока НХЛ Дональда Одетта.