Йордан о поездке в Хабаровск: «Улетел из Праги в Стамбул, ждал 3 часа самолет в Москву. Прилетел, немножко поспал и поехал в команду»

Чешский защитник рассказал о поездке в Хабаровск.

«Улетел из Праги в Стамбул, где потом ждал три часа самолет в Москву. Прилетел, немножко поспал и поехал в команду.

Первым делом надо пообщаться с клубным доктором (Йордан восстановился от травмы предплечья – прим. Sports.ru), и если его удовлетворит мое физическое состояние, то приступлю к тренировкам.

Я уже соскучился по хоккею. Поэтому жду, когда можно будет приступить к тренировкам и, конечно же, начала чемпионата», – сказал Йордан.