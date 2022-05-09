Врана, Гертл, Крейчи и Йордан – в составе сборной Чехии на ЧМ-2022

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Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира-2022. 

Вратари: Марек Лангхамер («Ильвес»), Карел Веймелка («Аризона»), Лукаш Достал («Анахайм»).

Защитники: Давид Иржичек («Пльзень»), Ян Шкотка («Ювяскюля»), Михал Йордан («Амур»), Давид Скленичка («Кярпят»), Филип Гронек («Детройт»), Радим Шимек («Сан-Хосе»), Томаш Кундратек, Давид Мусил (оба – «Тршинец»).

Нападающие: Иржи Чернох, Якуб Флек (оба – «Карловы Вары»), Петр Голик («Комета Брно»), Петр Кодытек («Пльзень»), Матей Блюмель («Пардубице»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Матей Странски («Давос»), Роман Червенка («Рапперсвиль»), Михал Шпачек («Фрелунда»), Якуб Врана («Детройт»), Томаш Гертл («Сан-Хосе»), Доминик Симон («Анахайм»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Гинек Зогорна («Оскарсхамн»).

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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