Роман Ротенберг: «Залог успеха – железобетонная оборона. Мы всегда от этого отталкиваемся»

подвел итоги матча с (6:2) на .

«Тяжелая игра, соперник создал много сложностей. У нас в конце Новогорска был городок, тяжелая работа. Понимали, что сегодня физически будет тяжелее, чем вчера. Поговорили с командой, добавили, забили хорошие голы. Есть над чем работать, будем готовиться к следующему матчу.

Залог успеха – железобетонная оборона, мы всегда от этого отталкиваемся. Забивая 4-6 шайб, можно рассчитывать на победу. Оборона – залог победы, а в атаке – креатив, отдал – открылся, все друг другу помогают, работают вместе.

Видим прогресс по сравнению с первой игрой. Второй период у нас не получился, в прошлой игре было наоборот. Задача – держать уровень все 60 минут», – сказал главный тренер .