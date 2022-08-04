Форвард «Динамо» Сушко: «Любимая книга – «Шантарам». Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери»

Форвард рассказал, что любит классическую литературу.

– Какие книги любите?

– Классическую литературу. Моя любимая книга – «Шантарам». Я прочитал ее за два дня, так она меня увлекла.

Сейчас читаю «Утраченное кафе «У Шиндлеров» – недавно были с Кириллом Готовцом в книжном, и я решил купить эту книгу.

Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери. Мне в школе учительница по литературе вместо заданий говорила читать книги, вот я и читал. Сейчас в книжном сложно подобрать что-то новое из классики, особенно русской, – сказал Сушко.