Форвард «Динамо» Сушко: «Любимая книга – «Шантарам». Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери»

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Форвард «Динамо» Максим Сушко рассказал, что любит классическую литературу.

– Какие книги любите?

– Классическую литературу. Моя любимая книга – «Шантарам». Я прочитал ее за два дня, так она меня увлекла.

Сейчас читаю «Утраченное кафе «У Шиндлеров» – недавно были с Кириллом Готовцом в книжном, и я решил купить эту книгу.

Люблю «1984» Оруэлла, Ремарка, Достоевского, Тургенева, Брэдбери. Мне в школе учительница по литературе вместо заданий говорила читать книги, вот я и читал. Сейчас в книжном сложно подобрать что-то новое из классики, особенно русской, – сказал Сушко.

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