Арбитр Гофман о работе в Германии: «Я не политический эмигрант. Многие хоккеисты выступают за границей, к ним не возникает вопросов по поводу политики»

Арбитр Роман Гофман высказался о переходе из в чемпионат Германии.

– С февраля нынешнего года многие люди эмигрируют из России. Есть ли в вашем решении политический фактор?

– Нет, никаких несогласий, демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи.

Кроме того, мы видим, что многие хоккеисты и другие спортсмены выступают за границей. И к ним не возникает вопросов по поводу политики.

Я понимаю, что отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чем-то тоже являются такими же спортсменами, также ставят перед собой новые цели и могут работать в других лигах. Ведь и у арбитров тоже есть такая практика. Например, шведский судья Маркус Винеборг первым поехал работать по контракту в . Несколько сезонов за океаном работал наш арбитр , который благополучно вернулся в КХЛ и продолжает работу в нашей лиге. Так что я даже не первопроходец в этом вопросе, – сказал Гофман.