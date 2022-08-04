Андрей Назаров: «Максиму Третьяку всего 25 лет. Многие вратари как раз в этом возрасте начинают показывать свой хоккей»

высказался о вратарях Максиме Третьяке и .

– Этим летом в вашу команду перешел молодой многообещающий голкипер Алексей Мельничук. Интересный у него бонус – четыреста тысяч рублей за «сухарь». Получается, вся команда должна ему помогать, чтобы на ноль сыграть?

– В этом и смысл. Помимо того, что Алексей сам должен работать на сухую победу, он еще будет настраивать правильно наших защитников, которые помогут ему добиться максимального результата.

Бывает же такое, что команда ведет в три шайбы, а потом бросает играть и пропускает в концовке или ненужное удаление хватает. Так что Мельничук будет помогать тренерам держать команду в тонусе до последней секунды.

– Про еще одного вашего вратаря – – вы на пресс-конференции сказали: «Жду, когда Максим раскроется». Не поздновато?

– Максиму всего 25 лет. Многие вратари как раз в этом возрасте только и начинают показывать свой хоккей. Можно было еще в прошлом сезоне больше ему доверять. Но в «Сочи» пришел , который нашего молодого вратаря попросту съел. А сейчас Третьяку уже пора на первые роли выходить, – сказал главный тренер .