Назаров об армии: «Динамо» умыкнуло меня у «Трактора» за мешок клюшек. Гончар, Козлов, Яшин – это была наша спортрота. Все попали в московский клуб бесплатно»

поделился воспоминаниями о своем опыте прохождения военной службы.

– После истории с Иваном Федотовым молодые игроки опасаются попасть в армию. А как вы служили в свое время?

– Меня еще в 17 лет умыкнуло у за мешок клюшек. Помню, как я пришел в местное ФСБ и получил там документы, чтобы отправиться в погранучилище. Так я попал в «Динамо» без всякой компенсации «Трактору». В те времена это так происходило.

Нас там таких человек двенадцать было – , Игорь Бахмутов, Витя Козлов, Леша Яшин. Вот это все была наша спортрота. И все попали в «Динамо» бесплатно. Тогда московский клуб отладил схему, по которой можно было без всяких усилий собирать перспективную молодежь со всей страны – просто предложив ребятам отслужить два года в Голицинском училище, – сказал главный тренер .

Напомним, 1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.