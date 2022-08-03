Назаров о хвалебных комментариях в адрес Ротенберга: «Это мы так шутим, легкий троллинг. Не вижу ничего плохого»

заявил, что они с Романом Ротенбергом поддерживают друг друга.

– Болельщики часто спрашивают – за что Назаров так любит ?

– Почему сразу любит? Мы примерно одного возраста. Поэтому просто хорошо общаемся и поддерживаем друг друга.

– Но у вас бывают очень уж хвалебные комментарии в его адрес?

– Это мы так шутим порой, легкий троллинг. Не вижу в этом ничего плохого. Кто в теме, все правильно понимают и улыбаются, – сказал главный тренер .

Назаров о Ротенберге: «Он многое делает, чтобы наш хоккей продолжал развиваться семимильными шагами»