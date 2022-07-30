Экс-тренер «Трактора» Гусманов: «Бэйлен – профессионал, хорошо относится к делу, проблем с ним не было. Будет тяжело заменить его качества атакующего защитника»

дал комментарий о расторжении контракта и Ника Бэйлена.

– Вы работали с в «Тракторе». Какое впечатление осталось от него как от игрока и человека?

– Бэйлен – профессионал, который хорошо относится к своему делу. Никаких проблем с ним не было. Какие-то вопросы, недопонимания спокойно решались после общения.

– Уход Бэйлена – большая потеря для «Трактора»? Особенно при игре в большинстве.

– К Бэйлену были претензии по игре в обороне, но все знают его качества атакующего защитника. В этом плане заменить его будет тяжело, он получал в команде много игрового времени.

Сейчас менеджерам и тренерскому штабу надо будет искать хоккеистов на его место.

Теперь и для молодых игроков появится возможность выйти на новые для себя роли в команде.

– «Трактор» потерял уже пятого иностранца.

– Они были лидерами команды, тяжело их заменить. Но многие клубы оказались в такой же ситуации. Все-таки незаменимых нет, найдутся новые лидеры, – сказал бывший тренер челябинской команды.