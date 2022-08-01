«Амур» подписал экс-форварда «Торпедо» и «Трактора» Кэйлофа. Контракт – на год

«Амур» заключил контракт с нападающим .

Соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер. Прошлый сезон форвард провел в шведском «Векше», где набрал 13 очков в 34 матчах.

В сезоне-2018/19 канадец выступал за и набрал 41 очко в регулярном сезоне, а также сделал две передачи в плей-офф. В сезоне-2019/20 Кэйлоф набрал 33 очка в 55 матчах за в регулярке.

«Этот игрок не нуждается в дополнительном представлении. 76 очков за два сезона в говорят сами за себя. Кэйлоф может и создавать голевые моменты, и завершать их.

Прошлый сезон у него получился немного скомканным из-за травмы и ковида. Но мы рассчитываем, что у нас он выйдет на свой привычно высокий уровень и усилит атаку», – сказал генеральный менеджер Вадим Покотило.