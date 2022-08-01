«Амур» подписал экс-форварда «Торпедо» и «Трактора» Кэйлофа. Контракт – на год

«Амур» заключил контракт с нападающим Эндрю Кэйлофом.
Соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер. Прошлый сезон форвард провел в шведском «Векше», где набрал 13 очков в 34 матчах.
В сезоне-2018/19 канадец выступал за «Торпедо» и набрал 41 очко в регулярном сезоне, а также сделал две передачи в плей-офф. В сезоне-2019/20 Кэйлоф набрал 33 очка в 55 матчах за «Трактор» в регулярке.
«Этот игрок не нуждается в дополнительном представлении. 76 очков за два сезона в КХЛ говорят сами за себя. Кэйлоф может и создавать голевые моменты, и завершать их.
Прошлый сезон у него получился немного скомканным из-за травмы и ковида. Но мы рассчитываем, что у нас он выйдет на свой привычно высокий уровень и усилит атаку», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.