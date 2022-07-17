Дата первого слушания по иску защиты Федотова насчет призыва в армию будет назначена на следующей неделе

Дату первого заседания суда по иску защиты Ивана Федотова назначат на следующей неделе.
Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.
Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.
«Думаю, что к середине недели будет известна дата.
Иван старается поддерживать физическую форму и очень благодарит всех за поддержку. Его присяга будет ориентировочно в августе», – сообщил адвокат игрока Алексей Пономарев.