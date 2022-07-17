Дата первого слушания по иску защиты Федотова насчет призыва в армию будет назначена на следующей неделе

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Дату первого заседания суда по иску защиты Ивана Федотова назначат на следующей неделе. 

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск. 

Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.

Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

«Думаю, что к середине недели будет известна дата.

Иван старается поддерживать физическую форму и очень благодарит всех за поддержку. Его присяга будет ориентировочно в августе», – сообщил адвокат игрока Алексей Пономарев. 

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