Кодола готов заменить Шипачева в «Динамо»: «У меня возраст такой, что пора выходить на самый пик в карьере»

заявил, что готов заменить в .

– У вас позиция центрфорварда. Из «Динамо» в этом сезоне ушел лучший центральный нападающий лиги Шипачев. Готовы его заменить?

– Готов, чего мне стесняться и ждать? У меня возраст такой, что пора выходить на самый пик в карьере. Проявлять себя надо, работать.

– Чувствуется, что начинается новый этап в вашей профессиональной жизни?

– Естественно. Все, что ни делается – к лучшему. Это новый вызов, этап в карьере. Все зависит от меня, от моей игры. Жизнь покажет, надо работать.

– На предсезонке с кем в звене играли? Еще рано говорить о каких-то связках?

– Пока играли с Сушко и Тринеевым, но будут перестановки. Пока сложно сказать, кто с кем будет играть – новая команда, новые ребята, – сказал экс-форвард «Северстали».