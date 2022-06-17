Генменеджер «Динамо»: «Кодола – один из лучших на своей позиции в команде. Три сезона показывает стабильную игру высокого уровня»

Теги Северсталь Алексей Сопин КХЛ Динамо Владислав Кодола Александр Петунин Хоккей

Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал переход в команду Владислава Кодолы.

Бело-голубые выменяли хоккеиста у «Северстали», отдав взамен нападающего Александра Петунина.

«Владислав Кодола на протяжении трех сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Способен сыграть нестандартно в атаке, создавать моменты и реализовывать их.

Кодола – центральный нападающий, игрок дефицитной позиции на рынке. Один из лучших на своей позиции в команде, о чем и говорит его статистика.

Уверены, что он сможет принять этот вызов для себя, выйти на новый уровень игры и принести пользу московскому «Динамо».

Что же касается самой сделки, то несколько клубов КХЛ выходили на нас с предложениями об обмене Александра Петунина. «Северсталь» – клуб, который хорошо знаком Александру», – сказал Алексей Сопин.

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