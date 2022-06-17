Генменеджер «Динамо»: «Кодола – один из лучших на своей позиции в команде. Три сезона показывает стабильную игру высокого уровня»

Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал переход в команду .

Бело-голубые выменяли хоккеиста у , отдав взамен нападающего .

«Владислав Кодола на протяжении трех сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Способен сыграть нестандартно в атаке, создавать моменты и реализовывать их.

Кодола – центральный нападающий, игрок дефицитной позиции на рынке. Один из лучших на своей позиции в команде, о чем и говорит его статистика.

Уверены, что он сможет принять этот вызов для себя, выйти на новый уровень игры и принести пользу московскому .

Что же касается самой сделки, то несколько клубов выходили на нас с предложениями об обмене Александра Петунина. «Северсталь» – клуб, который хорошо знаком Александру», – сказал Алексей Сопин.