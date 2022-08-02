Тренер «Динамо» Козлов о теннисе: «В Америке провал, а в России он на подъеме. У нас он один из лучших в мире»

Вячеслав Козлов оценил развитие тенниса в России.

– Раньше вы серьезно увлекались большим теннисом. Продолжаете?

– Уже давно не играю, времени не хватает. Да и корт найти в Москве не так просто рядом с домом. Уже, как говорится, отлегло.

Старший сын у меня играл в Валенсии, пытался построить в теннисе профессиональную карьеру. Но получил серьезную травму, пропустил год и не смог восстановиться. Теперь на тренерской работе.

В теннисе лучше тренировать, чем соревноваться. Это очень дорогой вид спорта. Надо платить и тренеру, и массажисту. Гостиницу, перелеты, питание не только себе, но и им оплачивать. Многие ищут серьезных спонсоров, которые будут вкладывать в тебя деньги, но не всем это удается.

– Можете оценить развитие тенниса в России?

– У нас он один из лучших в мире. Это в Америке провал, а в России теннис, наоборот, на подъеме, – сказал тренер московского «Динамо».