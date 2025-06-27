Пустозеров заработает 28 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом» (Metaratings)

Алексей Пустозеров заработает 28 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом».

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня стало известно, что нападающий Алексей Пустозеров принял квалификационное предложение «Ак Барса ». Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 на счету 25-летнего Пустозерова 27 матчей и 9 (3+6) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) балла в 8 играх.