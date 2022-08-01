Сычев о «G-Drive Арене»: «Омск живет хоккеем, здорово, что «Авангард» возвращается домой. Рябыкин многое впитал из системы Хартли, будет все четко – может быть успех»

Дмитрий Сычев высказался о предстоящих выступлениях на «G-Drive Арене».

– Вы омич, «Авангард» с октября будет выступать на новой арене. Как вам такое?

– Двоякие чувства. С одной стороны, команда теперь станет играть в , и я ее буду реже видеть.

С другой стороны, я счастлив за омичей, которые наконец-то увидят родную команду на родной земле. Это дорогого стоит.

Люди соскучились, весь город живет хоккеем. И, я думаю, это очень здорово, что «Авангард» возвращается домой и играет при своих зрителях.

– Какие шансы у «Авангарда» после ухода ?

– Посмотрим… Мне кажется, новый главный тренер очень многое впитал из системы Боба. И если будет все четко внутри команды, то может быть успех.

– Легионеров подвезли, есть надежда на .

– Сеня вообще практически наш идол! Очень хочется, чтобы он себя ярко проявил на лидирующих позициях. Потому что человек одарен невероятно. Глаз радуется! – заявил бывший футболист сборной России.