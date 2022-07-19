Агент Клаэссона о переходе в ЦСКА: «Мы не политики, мы занимаемся спортом и делаем то, что лучше для нашей карьеры. Никто не может осуждать нас за это»

Агент Алеша Пилко прокомментировал переход в ЦСКА.

– Обсуждать нечего. У него не было другого выбора. Это (подписание контракта – прим. Sports.ru) было сделано перед Новым годом.

– Он пытался разорвать контракт?

– Правила просты: играй или выплачивай компенсацию. Разорвать контракт – это очень дорого.

Критика? Мы знали, что это произойдет, но и понимали всю ситуацию, поэтому ничего не поделаешь. С хоккейной точки зрения это было лучшее, что могло произойти, это самый большой клуб в Европе.

Я уже говорил и повторюсь: мы не политики, мы занимаемся спортом и делаем то, что лучше для нашей хоккейной карьеры, и никто не может нас за это осуждать, – сказал агент Клаэссона.

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