Крылов о медиакубе на «G-Drive Арене»: «Один из самых больших в Европе. Зрители будут довольны»

Председатель совета директоров рассказал о визите на «G-Drive Арену».

– Я сегодня первый раз прошел путем зрителя. Попал в закрытый внутренний контур на улице, прошел через КПП, зашел на арену, прошел по основным путям. Увидел в реальности карту планирования, которую мы изначально закладывали в проект этой новой арены.

Думаю, все будет очень удобно для наших зрителей. Отделки и пуско-наладочных работ у нас еще много. Но мы, как я уже говорил, готовимся к первому сентября. Первое сентября – это дата сдачи арены в эксплуатацию. Потом месяц будем налаживать все системы, отмывать все наши красивые элементы внутри арены и будем уже готовиться к первому матчу.

– За вашей спиной медиакуб, про который много спрашивали, много было вопросов, расскажите про него подробнее.

– Медиакуб будет одним из самых больших в КХЛ. Я знаю, что многие сейчас пытаются через наши внутренние камеры вычислить, сколько же он в диаметре. Сейчас могу заявить, что в верхней точке это десять метров.

На самом деле один из самых больших кубов, которые есть в и вообще в Европе. Поэтому я думаю, что наши зрители будут довольны, – сказал .