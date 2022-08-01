Депутат Свищев об Овечкине в топ-4 спортсменов в истории Вашингтона: «Александра там любят, уважают, ценят. Они не смотрят, какой у него паспорт, цвет кожи и вера»

высказался о включении в топ-4 спортсменов в истории Вашингтона.

Данный рейтинг составило издание The Sporting News.

– Овечкин действительно делал, делает и сделает еще многое для развития хоккея и спорта в целом. стал для него уже второй родной командой, и для многих горожан Овечкин является олицетворением человека, который прошел большой путь и достиг самых высоких результатов. Для российского хоккея это тоже очень важно.

Простые люди в Америке далеки от политики, и им сложно оценивать, что происходит в России, Украине или в Китае. Их интересует то, что у них дома, во дворах. Попасть в четверку лучших спортсменов в истории Вашингтона – это высочайшее достижение. Для американцев это недостижимая цель, а тут в список попал россиянин. Это показывает, что его там любят, уважают, ценят.

Поздравляем Овечкина и тех вашингтонцев, которые за него проголосовали. Это справедливое решение и признание его заслуг.

– Это показывает, что Овечкина нельзя отменить в Америке?

– Его нет смысла отменять. Люди, которые живут в Вашингтоне, любят хоккей и спорт, и Овечкин – живой пример. Они не смотрят, какой у него паспорт, цвет кожи и вера. Овечкин – капитан команды, и его оберегают.

В Америке достаточно сильная украинская диаспора, которая постоянно провоцирует, делает вбросы в соцсетях и прессе. Но Овечкина защищают, потому что он там свой парень. Это же купить невозможно, это его личные качества как человека и товарища по команде. Овечкин лояльно относится к Америке, но при этом предан нашей стране, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.