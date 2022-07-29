Овечкин о низких местах в рейтингах игроков НХЛ: «Никак к этому не отношусь. Что, за каждым следить?»

заявил, что безразличен к тому, на какие места его ставят в рейтингах.

Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Возглавил список форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс замкнул тройку.

Из российских хоккеистов лучшим стал игрок «Тампы» Никита Кучеров – 6-е место.

Кроме того, в рейтинге лучших игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

«Никак к этому не отношусь. У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?» – сказал капитан .

Овечкин о 70-м месте в рейтинге лучших игроков НХЛ: «Значит, так заслуживаю. Надо у них спросить»

Макдэвид – лучший игрок для Fantasy НХЛ, Капризов – 6-й, Шестеркин – 9-й, Кучеров – 10-й, Овечкин – 15-й, Ничушкин – 142-й (NHL.com)