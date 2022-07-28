Овечкин о 70-м месте в рейтинге лучших игроков НХЛ: «Значит, так заслуживаю. Надо у них спросить»

Александр Овечкин прокомментировал 70-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.
Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Возглавил список форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс замкнул тройку.
Из российских хоккеистов лучшим стал игрок «Тампы» Никита Кучеров – 6-е место.
– В одном из рейтингов вас поставили на 70-е место. Как относитесь к такому рейтингу?
– Значит, так заслуживаю. Значит, такой рейтинг. Надо у них спросить, – заявил капитан «Вашингтона».
В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) баллов в 77 играх регулярного чемпионата.
Всего россиянин набрал 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в НХЛ.