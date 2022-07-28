Овечкин о 70-м месте в рейтинге лучших игроков НХЛ: «Значит, так заслуживаю. Надо у них спросить»

прокомментировал 70-е место в рейтинге лучших действующих игроков .

Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Возглавил список форвард «Эдмонтона» . На втором месте расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс замкнул тройку.

Из российских хоккеистов лучшим стал игрок «Тампы» – 6-е место.

– В одном из рейтингов вас поставили на 70-е место. Как относитесь к такому рейтингу?

– Значит, так заслуживаю. Значит, такой рейтинг. Надо у них спросить, – заявил капитан .

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) баллов в 77 играх регулярного чемпионата.

Всего россиянин набрал 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в НХЛ.