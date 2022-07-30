«Отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России, наверное». Плющев о низких местах Овечкина в рейтингах игроков НХЛ

Владимир Плющев связал с политикой низкие места Александра Овечкина в ряде рейтингов.
Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Возглавил список форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс замкнул тройку.
Из российских хоккеистов лучшим стал игрок «Тампы» Никита Кучеров – 6-е место.
Кроме того, в рейтинге лучших игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.
«Вы знаете, я никогда не занимался составлением рейтингов. Никогда не считал, что это определяет уровень и класс игрока.
Ну а то, что даже по такой убогой сетке, которую придумал этот журналист, уверен, что Овечкин точно должен быть не в топ-70, а гораздо выше.
Но это, наверно, отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России и российских спортсменов в целом», – сказал бывший тренер сборной России.