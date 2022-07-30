«Отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России, наверное». Плющев о низких местах Овечкина в рейтингах игроков НХЛ

связал с политикой низкие места в ряде рейтингов.

Североамериканский аналитик Чэйз Маккаллум поставил Овечкина на 70-е место в рейтинге топ-100 лучших действующих хоккеистов .

Возглавил список форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте расположился защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс замкнул тройку.

Из российских хоккеистов лучшим стал игрок «Тампы» Никита Кучеров – 6-е место.

Кроме того, в рейтинге лучших игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

«Вы знаете, я никогда не занимался составлением рейтингов. Никогда не считал, что это определяет уровень и класс игрока.

Ну а то, что даже по такой убогой сетке, которую придумал этот журналист, уверен, что Овечкин точно должен быть не в топ-70, а гораздо выше.

Но это, наверно, отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России и российских спортсменов в целом», – сказал бывший тренер сборной России.