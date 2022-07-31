Форвард «Динамо» Алистров о 2:3 с «Северсталью»: «Начинаем чувствовать игру. Удачи не хватило»

Форвард минского прокомментировал гол в ворота .

Товарищеская игра между командами завершилась поражением белорусской команды по буллитам – 2:3.

– В целом неплохой матч. Это предсезонные контрольные игры. Еще необходимо прибавить в реализации большинства, убрать ненужные удаления.

– Почему именно так решил бросить в эпизоде с твоим голом? Получилось очень красиво.

– На тренировке довольно часто так бросаю. Появилась возможность в игре. Здорово, что удалось реализовать.

– В концовке матча было много моментов в большинстве, также бросали и по пустым воротам. Чего именно не хватило для гола?

– Удачи. Но ничего страшного не произошло. Мы только начали играть предсезонные игры. Нужно больше тренироваться, чтобы вкатиться и прочувствовать игру в большинстве, чтобы лучше стала реализация. Со временем все будет.

– Пока буллиты не идут…

– Буллиты – это лотерея. Так сложилось, что мы две игры подряд уступаем в этом компоненте. На тренировках часто работаем над этим. Думаю, в скором времени будем побеждать.

– Можно ли сказать, что от игры к игре команда прибавляет?

– Да, все понемногу начинают чувствовать игру, показывать то, что хочет видеть тренерский штаб. Будем и дальше прибавлять.

– Сегодня пришло еще больше болельщиков.

– Да, здорово нас поддерживали. И тут не такая большая арена, как в Чижовке. Поэтому больше ощущалась атмосфера. Было нереально приятно слышать это. Конечно, это придает еще больше сил. Еще раз спасибо нашим болельщикам.

– Скоро турнир в Сочи. Какой настрой?

– Всегда есть желание выиграть. Хотим показать свой уровень. И нужно играть по нашей системе, чтобы хорошо подготовиться к сезону, – отметил Алистров.