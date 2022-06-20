Илья Коновалов: «Шестеркин провел потрясающий сезон. Безумно рад, что в России постоянно растут отличные вратари»

считает, что Игорь Шестеркин провел потрясающий сезон.

– Как вам недавняя дуэль и Андрея Василевского в полуфинале плей-офф ? Следили ли за ней и кому больше симпатизировали?

– Целиком матчи не смотрел, потому что часовой пояс не позволяет полностью смотреть в прямом эфире. Смотрел только обзоры встреч.

Но я видел обоих вратарей вживую – и мне больше нравится Шестеркин. Вася выиграл два Кубка Стэнли кряду и сейчас идет за третьим – это топовый вратарь, который тащит свою команду к победам. Но чисто по-вратарски мне больше нравится Игорь: стилем игры, тем, как играет позиционно, как читает игру. Он мне ближе по игре.

Игорь провел потрясающий сезон. Безумно рад за него и за то, что у нас в России постоянно растут отличные вратари. Каждый год количество российских голкиперов только возрастает, – сказал голкипер .