Коновалов о Макдэвиде: «Трудолюбивый, адекватный, ни с кем не разговаривает свысока»

Экс-вратарь высказался о форварде .

— В чем главный феномен Макдэвида?

— Спокойный и трудолюбивый парень, абсолютно адекватный, ни с кем не разговаривает свысока. Коннор со всеми ведет себя на равных – неважно молодой или опытный игрок перед ним, первый день как пришедший в команду или уже проведший в ней под 10 лет. Он уважительно относится и к персоналу.

До тренировки он всегда выходил на вратарские занятия и бросал нам по воротам. В каждом упражнении всегда впахивал на 150 процентов, во время каждого броска выжимал из себя максимум, а после тренировки дополнительно оставался на льду и работал индивидуально над некоторыми вещами.

Глядя на такое отношение к работе, понимаешь, почему к нему приковано такое внимание и как люди становятся звездами. Это такая черновая работа, которая не видна болельщикам и зрителям, которые приходят на хоккей.

— Он лучший игрок мира?

— В много звездных хоккеистов. Не хочу говорить, что он лучший, но точно один из лучших. И очки набирает, и результат команде приносит – с этим тяжело поспорить, – сказал голкипер «Динамо».