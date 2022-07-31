Илья Ежов о благотворительности: «Гордыню надо проглатывать и прятать. Люди должны становиться добрее»

Вратарь прокомментировал участие в благотворительной игре.

Матч, прошедший 30 июля в Москве, был организован с целью оказания помощи Елисею Артамонову, страдающему ганглиоглиомой медиальных отделов правой височной области.

– Легко ли тебя отпустил «Салават» во время сборов на этот благотворительный матч?

– Очень легко. У меня был трудный перелет из Канады. Авиакомпания на шесть дней потеряла багаж. Вылетел 11-го числа из дома [в Монреале], а в Уфе был только 17-го.

Очень благодарен руководству уфимского клуба, что они меня не дергали и дали спокойно добраться со всеми вещами. Багаж терялся три раза, так что перелет был не из легких в связи с тем, что происходит в мире.

Но я не терял дух, когда приехал, меня сразу поддержали и втянули во вратарскую кухню, в тренировочный процесс. [30-31 июля] у меня выходной, и клуб пошел навстречу и разрешил помочь своим участием в этом благотворительном матче тем, кто в этом нуждается.

– Это здорово! Как ты сам относишься к благотворительности? На мой взгляд, это здорово, что люди перестают этого стесняться и мы все вместе уходим от того, что это воспринимается как нечто такое, что выставляется напоказ и в чем проявляется некая гордыня. Все к этому начинают относиться как к очень важному примеру того, что в мире надо делать добро и правильные вещи в этой жизни.

– Гордыню надо проглатывать внутрь и прятать ее. Надо больше отдавать и делиться позитивом и положительными эмоциями как с детьми, так и со взрослыми людьми. Если можно проявить и передать свои хоккейные навыки в матче, который поможет детям, это надо делать как можно больше. Я думаю, это будет приобретать все большую и большую популярность.

Рад, что Панарин смог все это организовать и создать такую добрую и позитивную атмосферу второй год подряд и вызвать у всех, кто сюда пришел, только положительные эмоции. Если меня снова позовут поучаствовать в подобном мероприятии – я, конечно, подъеду и помогу организаторам, передам свои вратарские навыки молодежи.

Да и вообще сделаю все, что от меня потребуется. Люди должны становиться добрее и отдавать больше, чем получают, делиться. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Так это и работает в этом мире. И я бы хотел отметить организатора мероприятия , который пригласил меня вместе с Артемием на этот вечер и сделал такой замечательный праздник для Москвы, для молодежи.

– это добро, и нужно, чтобы таких людей, как Антон, становилось как можно больше, их надо стимулировать, толкать и продвигать. Панара, Король и все, кто поучаствовал в этом замечательном празднике, большие молодцы! – сказал Ежов.