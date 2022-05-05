Ежов о переходе в «Салават»: «Давно хотел оказаться в топ-клубе. Понимаю, что от меня ждут»

высказался после перехода в из «Витязя».

«Эмоции от перехода самые яркие. Я давно хотел оказаться в топ-клубе, давно к этому стремился. Переговоры проходили плавно. Я почувствовал профессионализм клуба сразу.

В свое время я немало играл на «Уфа-Арене». Атмосфера и энергия здесь фантастические. Будет здорово выступать с такой энергетикой и домашней поддержкой!

Что касается нового шлема, то он будет точно. Не раскрою пока все детали, сейчас работа в процессе. Думаю, болельщикам понравится.

Знаком со многими нынешними «юлаевцами» – хоккейный мир тесен. Со многими играл, даже завоевывал Кубок вместе. Сразу позвонил Тихонову, спросил про клуб, город и атмосферу. Услышал только хорошее.

С тренерским штабом успел кратко переговорить. Давно играю в лиге и понимаю, что от меня ждут. Свое место надо заслужить, давая шанс на победу своей команде как можно чаще.

Я проходил сборы вместе с экс-тренером вратарей Венсаном Риндо. С Винни знаком давно, много лет работал в его вратарском лагере. Он мне очень помог в свое время, подарил экипировку, когда не было средств. Очень хороший человек и вратарский мастер!» – сказал вратарь.