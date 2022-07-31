Павел Бучневич: «У нас только об Овечкине, Панарине, Кузнецове, Тарасенко и Малкине пишут. Обо мне – ничего. Тут нас не знают, а там – любят»

недоволен избирательностью российских СМИ при освещении хоккея.

– Вы провели шикарный сезон. Не обидно, что к вам так мало внимания?

– Конечно обидно. Пиарят и знают только топ-5 людей. Пишут только о них, а обо мне – ничего. Даже про то, что очко за игру было, не писали. Непонятная ситуация. Если пишете, то пишите про всех, а не только о пяти.

Много всяких ситуаций было в Нью-Йорке и Сент-Луисе… А у нас все репортеры только ищут большой заголовок об Овечкине, Панарине, Кузнецове, Тарасенко и Малкине.

– Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

– Хоккей надо смотреть и понимать, кто как играет. Скажу так: тут нас не знают, а там нас любят, – отметил форвард .