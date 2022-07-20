«Что ты дурку включаешь? Какой «дрим-тим», там из НХЛ собрали, а здесь – свои ребята». Знарок о сравнении этого «Ак Барса» с локаутным

не согласен с тем, что ситуация в похожа на локаутный сезон-2004/05.

Тогда на фоне локаута в казанский клуб привлек Алексея Ковалева, Илью Ковальчука, Николая Хабибулина, Винсента Лекавалье и других игроков из-за океана, но вылетел из плей-офф в первом же раунде.

«Зачем сравнивать, тогда из НХЛ подъехало столько народу! Как вы можете это сравнивать? Какой «дрим-тим», там собрали энхаэловцев, а здесь – свои ребята.

Читаю везде: «Казань, Казань, Казань». А другие команды, что, не купили? Купили. Там что, нет имен?

, чемпион, посмотрите на их состав, подбирает состав, СКА, «Магнитка». Почему про те составы не говорите?

У нас ни одного иностранца нет. Радулов? Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?» – сказал главный тренер «Ак Барса».