«Что ты дурку включаешь? Какой «дрим-тим», там из НХЛ собрали, а здесь – свои ребята». Знарок о сравнении этого «Ак Барса» с локаутным

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Олег Знарок не согласен с тем, что ситуация в «Ак Барсе» похожа на локаутный сезон-2004/05. 

Тогда на фоне локаута в НХЛ казанский клуб привлек Алексея Ковалева, Илью Ковальчука, Николая Хабибулина, Винсента Лекавалье и других игроков из-за океана, но вылетел из плей-офф в первом же раунде. 

«Зачем сравнивать, тогда из НХЛ подъехало столько народу! Как вы можете это сравнивать? Какой «дрим-тим», там собрали энхаэловцев, а здесь – свои ребята.

Читаю везде: «Казань, Казань, Казань». А другие команды, что, не купили? Купили. Там что, нет имен?

ЦСКА, чемпион, посмотрите на их состав, «Авангард» подбирает состав, СКА, «Магнитка». Почему про те составы не говорите?

У нас ни одного иностранца нет. Радулов? Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?» – сказал главный тренер «Ак Барса». 

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