Бучневич о контракте Костина: «Он зацепится за этот шанс, покажет себя и закрепится в «Сент-Луисе»

уверен, что сумеет закрепиться в .

На днях 23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Блюз» соглашение на один год и 750 тысяч долларов. Контракт – односторонний.

«Он хороший парень. Контракт для него – это шанс проявить себя.

Он зацепится за этот шанс, покажет себя, покажет хорошую игру и закрепится в команде», – сказал форвард «блюзменов».

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