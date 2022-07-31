Бучневич о контракте Костина: «Он зацепится за этот шанс, покажет себя и закрепится в «Сент-Луисе»

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Клим Костин ТАСС Хоккей

Павел Бучневич уверен, что Клим Костин сумеет закрепиться в «Сент-Луисе»

На днях 23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Блюз» соглашение на один год и 750 тысяч долларов. Контракт – односторонний.

«Он хороший парень. Контракт для него – это шанс проявить себя.

Он зацепится за этот шанс, покажет себя, покажет хорошую игру и закрепится в команде», – сказал форвард «блюзменов». 

Костин о контракте с «Сент-Луисом»: «Готов играть за тарелку супа. Хочется побороться за мечту»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные