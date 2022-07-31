Бучневич о контракте Костина: «Он зацепится за этот шанс, покажет себя и закрепится в «Сент-Луисе»

Павел Бучневич уверен, что Клим Костин сумеет закрепиться в «Сент-Луисе».
На днях 23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Блюз» соглашение на один год и 750 тысяч долларов. Контракт – односторонний.
«Он хороший парень. Контракт для него – это шанс проявить себя.
Он зацепится за этот шанс, покажет себя, покажет хорошую игру и закрепится в команде», – сказал форвард «блюзменов».
Костин о контракте с «Сент-Луисом»: «Готов играть за тарелку супа. Хочется побороться за мечту»