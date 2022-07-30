Кудашов о поражении «Динамо» от «Кузни»: «Ребята еле ползали – это было запланировано. Не стоит делать серьезных выводов»

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Главный тренер московского «Динамо» объяснил поражение от новокузнецкого «Металлурга» (2:3 ОТ) в контрольном матче.

– Главное, что мы завершили тренировочный сбор. А по самой игре не стоит делать каких-то серьезных выводов. Видно же, что ребята еле ползали. И много чего не получалось.

Но это было запланировано, потому что сбор нагрузочный, мы выполнили огромный объем работы.

– Не удивлены, что голы забили ребята из звена Каблукова?

– На тренировках было видно, у кого что получается. Мы понимали, чего от ребят ждать. Мы намеренно дали ребятам поиграть на разных позициях, проявить себя. Результат пока не важен.

– С кем-то после этих сборов расстаетесь?

– Приедем домой, разберемся. Сперва врачи доложат, у кого какие проблемы. А расставаться будем чуть позже.

– Как состояние Сергея Бойкова?

– Из-за перелома он пропустит недели три. Но там такой перелом, что уже кататься можно. Сергей уже начал тренировки в Москве, – сказал Алексей Кудашов.

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