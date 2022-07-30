Фисенко о драке в контрольной игре с «Кузней»: «Это был удар снизу, апперкот – и сразу нокаут. Он явно был не против подраться, я тоже»

прокомментировал драку в контрольном матче с новокузнецким .

В четвертом периоде (игра состояла из четырех периодов) на льду произошла потасовка между Фисенко и защитником новокузнецкой команды Романом Папстом.

– Обычный игровой эпизод. Человек сперва врезался в меня, а потом, видимо, что-то сказать хотел.

Он явно был не против подраться, я тоже. Я бы не придавал этому значения. Драки на льду – часть игры.

– Я бы тоже не придавал, но вы свалили соперника слишком уж профессионально.

– Ну да, это был удар снизу, апперкот. И сразу нокаут.

– Знаю, что вы «на ты» не только с хоккеем, но и со многими другими видами спорта, в том числе боевыми единоборствами. Этим летом чем-то занимались?

– Включил бокс в тренировки по ОФП. У меня есть свой тренер, с ним работал в спарринге, – сказал нападающий московского .