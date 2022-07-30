Василий Подколзин: «Вышел на лед вместе с Овечкиным. Можно заканчивать в принципе»

поделился эмоциями об игре в одной команде с .

30 июля нападающий принял участие в благотворительном матче фонда Артемия Панарина.

«Сегодня вышел на лед вместе с Александром Овечкиным. В принципе можно заканчивать уже.

Сегодня очень крутая атмосфера была. Получилось со всеми увидеться. В сезоне не часто получается пообщаться, а тут все вместе собрались.

Все лето у меня получается хоккейным. Сначала турниры «3 на 3», сейчас вот благотворительный матч.

Пока молодой, почему нет? Так-то мне в «Ванкувере» дали программу, по ней готовлюсь, может, корректирую какие-то моменты, с тренерами на связи.

Электронные датчики на нас не вешают и не заставляют скидывать данные. А зачем? Ты приедешь, сдашь тесты, посмотрят жировую прослойку, вес и все поймут.

К лагерю я готов, тем более он короткий – всего три дня. Дальше уже игры пойдут», – сказал Подколзин.